Сатановский усомнился в желании Пекина доминировать на Ближнем Востоке

12.05.2020, 18:30, Новости дня

В любом уголке мира Китай берет то, что ему надо и использует только для себя. А возглавлять какой-то регион – это чушь собачья, характерная больше для стран Запада. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Так он прокомментировал статью в Le Monde, в которой Китаю, вместо США, предрекли лидерство на Ближнем Востоке.

«Китай не собирается претендовать на лидерство на Ближнем Востоке. Ничего, кроме самого Китая, Китай не интересует. Поднебесная живет так уже тысячи лет», – уверен президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde, историк-арабист Жан-Пьер Филью выступил с прогнозом о том, что на фоне пандемии Пекин может стать на Ближнем Востоке альтернативой Вашингтону, поскольку США оказались неспособны вдохновить народы региона на скоординированные усилия по борьбе с коронавирусом.

Как упоминает автор Le Monde, Пекин ведет агрессивную риторику в адрес западных демократий, обвинения ее в неспособности справиться с вирусным кризисом. На этом фоне Китай укрепляет свое сотрудничество с Израилем.

«Израиль – страна с хорошей серьезной экономикой и очень существенным геополитическим положением. Сотрудничество с ней в высшей мере полезно. Что ж Китаю с Израилем не раскручивать все, что можно? – заметил по этому поводу Сатановский. – Неслучайно американцы делали все, чтобы не пустить китайцев в число операторов основных израильских портов, вообще не пустить китайские фирмы в израильскую инфраструктуру. Но выступать в роли миротворца в палестино-израильском конфликте Китаю неинтересно. Это страна, в которой живет 1,4 млрд человек. И, что, она будет мирить две микрогруппы по 5-10 млн человек?»

По мнению Сатановского, автор статьи плохо знает Китай и просто «транслирует свои хотелки под квазикитайским соусом».

Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов полагает, что Китай действительно в последние годы проявляет повышенный интерес к Ближнему Востоку и, например, пытается переналадить связи с Саудовской Аравией. «Сейчас Пекин получил фору по времени для восстановления экономики после эпидемии, он активизировал переговоры о создании совместных предприятий и взаимных инвестициях со странами Персидского залива. Да, у Пекина много шансов для повышения там своего влияния», – считает китаист.

Для Китая важно, в частности, удержать нынешние низкие цены на нефть, чтобы поскорее восстановить свою экономику, тогда как для США важно вернуть цены на уровень выше 40 долларов за баррель. Если так случится, то Китаю придется пересмотреть свои планы по восстановлению экономики. Нельзя забывать, добавил Маслов, что влияние США на Ближнем Востоке остается главным. «Это иллюзия – думать, будто Ближний Восток пойдет на большую сделку с Китаем. Нет, в общении с США этот регион по-прежнему чувствует себя комфортнее, чем с КНР», – подчеркнул эксперт.

Что касается роли Москвы на Ближнем Востоке, то с военно-политической точки зрения она выглядит значительно убедительнее, нежели роль Пекина, впрочем, как и везде в мире. «По уровню доверия к военным технологиям и к новым видам вооружения РФ значительно опережает КНР. Китай пока не рассматривается как крупная серьезная военная держава, хотя он пытается позиционировать себя таковой. Но выбирая между Россией и Китаем, образно говоря, Ближний Восток по-прежнему выберет все равно США», – резюмировал Маслов.

Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала прогнозы о том, что коронавирус спровоцирует геополитическую войну. Тем временем число зараженных в мире во вторник превысило уже 4 млн человек.