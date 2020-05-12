“У нас в семье коронавирус”: Рита Дакота напугала своих подписчиков тревожным признанием

12.05.2020, 18:30, Разное

Недавно популярная певица Рита Дакота разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о наличии у близкого ей человека инфекции коронавируса. Также знаменитость упомянула о проблемах, с которыми она столкнулась при тестировании.

Дабы сразу пресечь кривотолки, певица решила рассказать всю правду подписчикам публично в своем микроблоге. В опубликованной публикации она сообщила, что у её экс-супруга Влада Соколовского диагностирован COVID-19. Около 10 дней назад бывший муж контактировал с Ритой Дакотой и их общей дочерью Мией, поэтому и возникли некоторые опасения. Впрочем, как заявила сама исполнительница, сейчас певец получает эффективное лечение и “отлично чувствует себя”. “Мы с Ми в полном порядке”, – поспешила успокоить фолловеров знаменитость.

Стоит отметить, что для полной уверенности Рита Дакота все же решила сделать необходимые тесты на наличие инфекции и, к сожалению, столкнулась с неожиданной проблемой. Дело в том, что она является гражданкой Беларуси и, соответственно, российского паспорта у неё нет. По это причине медики наотрез отказались ехать к ней домой, поэтому ей пришлось воспользоваться услугами частной клиники, заплатив при этом за тесты для членов семьи 30 тысяч рублей. К слову, поп-звезда поинтересовалась у подписчиков способами более оперативного получения вида на жительство.

Все фолловеры очень глубоко прониклись проблемами певицы. В частности, сразу несколько посетителей аккаунта предложили свою информационную помощь в процедуре оформления ВНЖ. Другие же поклонники постарались максимально поддержать любимицу и пожелать ей успешно сдать тесты на коронавирус. “Берегите себя с дочей”, – попросила одна из подписчиц. Примечательно, что всего за пару часов публикация набрала более 45 тысяч “лайков”.