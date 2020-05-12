 

Пушков объяснил подоплеку угроз ЕК в адрес Германии

12.05.2020, 18:16, Новости дня

Угрожая Германии санкциями из-за решения немецкого конституционного суда по поводу действий Европейского центробанка, евробюрократия утверждает свой приоритет над отдельными странами-членами, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что в ЕС произошла «некая странность» – появился вопрос о санкциях против Германии.

«Такое – впервые. Против «нелиберальной» Венгрии – нормально, против авторитарной Польши – куда ни шло, но санкционные процедуры против святая святых? Против центра ЕС в лице Германии? Невиданно», – написал Пушков в Telegram.

По его словам, здесь важна не столько сама причина спора, которая относится к скупке гособлигаций и кредитно-денежной политике, сколько сам факт.

«Так евробюрократия утверждает свой приоритет над отдельными странами-членами. Не исключая в данном случае Германию. Именно поэтому Британия «сделала ноги» из ЕС: для бывшей империи ходить по струнке из-за решений кафкианских безымянных бюрократов было невыносимо», – написал Пушков.

Однако, заметил сенатор, ФРГ не развалит ЕС – это главный экономический центр Евросоюза, главный экспортер продукции на еврорынок и главный бенефициар от единой валюты в виде евро, поэтому и получает от союза ФРГ намного больше других стран. Он предположил, что Берлин решит «остаться зависимой от США страной, вынужденной считаться с евробюрократией, которую сама же и навязала Европе, при этом получая от этого огромные выгоды».

«Даже ценой возможных санкций, которые, вполне возможно, против нее введены все же не будут», – считает Пушков.

Ранее председатель ЕК Урсулы фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны.



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