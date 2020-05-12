Мнение: Вскрылась отвратительная ложь

12.05.2020, 18:10, Разное

«Основная задача — напомнить обществу о том, что в России еще немало смелых людей, защищающих свободу», — замечательная и светлая цель премии Бориса Немцова и ее реалии со слов «Новой газеты».

Для тех, кто не в курсе: 11 мая, на сайте «Новой» завершилось голосование за лауреатов премии фонда Бориса Немцова 2020, длившееся с 14 апреля. Регламент премии предполагал выбор пяти кандидатур из лонг-листа. Имя лауреата должно было быть определенно советом фонда из 5 представителей шорт-листа.

Результаты, предоставленные «Новой», вызвали вопросы у учредителей премии. Разбор хода голосования и основные выводы по его результатам опубликованы на сайте «Новой Газеты» под названием: Голосование за премию фонда Немцова-2020 на сайте «Новой» завершено. Реакция.

Сотрудники газеты провели исследование интернет трафика и смогли установить, что в ходе голосования было две области, которые проявили особую активность. Это несколько регионов Северного Кавказа и Москва.

В первом случае организаторам голосования стало очевидно, что СКФО голосовал за фигурантку «ингушского дела» Зарифу Саутиеву – при этом отмечается, что голоса, отданные за ее кандидатуру, не вызывают вопросов. Это был органический траффик и свои голоса отдавали реальные люди.

А вот с московским траффиком не все так очевидно – назвать кандидатуру, за которую «накручивались» голоса они не могут. Утверждать на 100%, что имела места «накрутка» они тоже не берутся.

И совет фонда на основании этих данных принимает решение аннулировать результаты и самостоятельно выбрать лауреата с данной формулировкой:

«Мы выражаем сожаление, что голосование носило манипулятивный характер. Мы считаем, что был нанесен ущерб, в первую очередь, тем номинантам, которым решили таким способом «помочь». Исходя из имеющейся информации о ходе голосования, Фонд будет определять лауреата премии Немцова 2020 на основе прописанного в регламенте премии правила — Совет Фонда и учредители выберут победителя из лонг-листа».

«Манипулятивный характер» – замечательный термин, то есть, если кто-то из сторонников того или иного номинанта призывал поддержать его кандидатуру, то он манипулировал? Каким таким «способом»? Призвать своих сторонников проголосовать за себя – это манипуляция? За такую свободу борется фонд Немцова? Чтобы несколько советчиков избирали «достойного», а проголосовавшие «шли лесом»?

Мерзость, а не свобода. Лицемерие, а не открытость. Если совет вашего фонда изначально имел фаворита, то сразу бы ему и дали свою премию, без унижения тех, кто принимал участие в этом фиктивном голосовании.