На портале Госуслуг можно оформить разовые выплаты на детей от 3 до 16 лет

12.05.2020, 18:09, Разное

Владимир Путин 11 мая в рамках ВКС с губернаторами заявил, что семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут оформить разовые выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Это можно сделать, подав заявку на портале Госуслуг. Пособие можно получить с 1 июня по 1 октября 2020 года.

Для оформления данной выплаты дополнительные документы не понадобятся. Необходимо лишь заполнить заявление. Для этого можно использовать один из способов: на портале «Государственные услуги», в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, при обращении в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Для оформления выплаты на портале «Государственные услуги» необходимо перейти на страницу posobie16.gosuslugi.ru. Затем требуется выбрать вкладку «Пенсионный фонд» – услугу «Единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет» и заполнить заявку. Далее нужно указать номер счета, на который должны поступить деньги. Согласно сообщению на сайте Госуслуг, денежные средства выплачиваются на ребенка, рождённого с 11 мая 2004 по 30 июня 2017. Подать заявку можно до 1 октября 2020 года. Её рассматривают в течение 5 дней. Деньги поступают на счет в течение 3 дней.