Голикова назвала число получателей выплаты на детей от 3 до 7 лет

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12.05.2020, 18:08, Новости дня

Выплаты в половину прожиточного минимума коснутся порядка 2 млн детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В соответствии с посланием президента у нас с 1 июля 2020 года должна быть введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет… Хочу сказать, что данная мера поддержки охватит порядка 2 млн детей», – передает ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что средний размер выплаты на одного ребенка составит около 5,5 тыс. рублей.

Речь идет о предложении президента Владимира Путина, озвученном в послании Федеральному собранию 15 января, о введении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, проживающим в семьях с доходом, не превышающим прожиточный минимум на человека.

Голикова добавила, что средства из федерального бюджета были выделены в достаточном объеме, чтобы обеспечить меры поддержки населения в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС.

«Если коротко, ответ – хватит. Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете», – сообщила Голикова.

По ее словам, средства высвобождаются в том числе из-за отмены мероприятий в связи с ограничениями.

«Соответственно, у нас возникает определенная экономия, которая позволяет нам переориентировать средства федерального бюджета на иные цели, на цели, связанные с поддержкой населения и экономики», – отметила она.

Голикова заявила, что есть абсолютная уверенность, что публичные обязательства перед населением, запланированные в бюджете еще до кризиса, и озвученные в рамках трех пакетов мер поддержки будут полностью финансово обеспечены.

Между тем, на сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19. Он доступен на отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru.

Напомним, президент Владимир Путин в понедельник объявил о расширении мер поддержки семей с детьми, на которых могла негативно сказаться ситуация с распространением коронавируса в стране. Газета ВЗГЛЯД писала, как оформить выплаты.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, сколько денег потребуется направить на анонсированные президентом единовременные выплаты.



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