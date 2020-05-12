Обращение Путина 9 мая посмотрели более 15 млн россиян

12.05.2020, 18:08, Новости дня

Телетрансляцию обращения президента РФ Владимира Путина 9 мая смотрели более 15 млн россиян, свидетельствуют данные компании Mediascope.

Аудитория среди россиян от четырех лет и старше, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек, составила 15 млн 56 тыс. человек, передает ТАСС данные компании.

На Первом канале обращение смотрели 5,9 млн человек, на «России 1» – 3,3 млн, а на НТВ – 1,3 млн человек.

Самыми рейтинговыми трансляциями 9 мая в этом году стали прямая трансляция авиационного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и обращение Путина, которое предшествовало параду.

Напомним, российский лидер поздравил ветеранов и всех россиян с 75-летнюю годовщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что «мы непобедимы, когда мы вместе».

После минуты молчания Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в РФ будет отпраздновано «широко и торжественно».

Перед обращением президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.