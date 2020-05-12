Верховный суд заслушает аргументы по делам о финансовых документах Трампа

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12.05.2020, 18:06, Новости дня

Верховный суд США во вторник заслушает аргументы по апелляциям на три решения судов низшей инстанции по повесткам с требованием предоставить финансовые и налоговые документы президента Дональда Трампа.

Трамп обжаловал в суде прошлогодние повестки нескольких комитетов Палаты представителей и окружной прокуратуры Нью-Йорка, которые запросили информацию у бухгалтерской компании Mazars и банков Deutsche Bank и Capital One.

Трамп не хочет разглашать свою личную и корпоративную информацию и отступил от давней традиции, в соответствии с которой кандидаты в президенты публикуют свои налоговые декларации. Суды низшей инстанции вынесли решения против Трампа, однако данные остаются засекреченными до окончания рассмотрения апелляций в Верховном суде.

Запросы связаны с расследованиями в Конгрессе о незаконной деятельности в банковской системе, а также с выплатами за молчание, осуществленными личным адвокатом Трампа Майклом Коэном двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с президентом.

Судьям Верховного суда предстоит определить, имеют ли комитеты Палаты представителей полномочия направлять повестки третьим сторонам с требованием предоставить личные данные президента.

Юристы трампа настаивают, что для получения финансовой информации президента законодатели должны предоставить легитимное законодательное обоснование.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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