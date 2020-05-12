Сенатор Джеймс Риш призвал власти Грузии выполнить соглашение с оппозицией

12.05.2020, 18:06, Новости дня

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джеймс Риш (James Risch) высказался в поддержку грузинской оппозиции, поддержав в Твиттере ее требования к властям исполнить обязательства, взятые по итогам мартовского соглашения между политическими партиями. Переговоры проходили 8 марта при посредничестве западных дипломатов, включая представителей посольства США в Грузии. Причем если дипломаты избегают конкретики касательно оговоренных тогда обязательств, сенатор Риш был более прямолинеен.

«Я ожидаю, что политические партии Грузии полностью выполнят свое мартовское соглашение, включая освобождение политических заключенных и продвижение к принятию новой избирательной системы», – написал американский сенатор в «Твиттере».

Напомним, что в период с декабря по февраль, шесть американских конгрессменов и три сенаторов направили письменные обращения на имя премьер-министра с критикой текущих политических процессов в Грузии. Среди них был и сенатор Джеймс Риш, который неоднократно заявлял о своей обеспокоенности «по поводу ослабления грузинской демократии и управления». При этом 10 февраля, в результате ареста лидера грузинской оппозиции Гиги Угулавы, Риш сказал, что «разочарован тем, что Грузия сделала выбор в пользу усиления политически мотивированных гонений оппозиционных политиков».

Предыстория

С целью разрешения политического кризиса в Грузии, который начался после того, как в октябре 2019 года власти отказались проводить обещанную ранее реформу избирательного законодательства, по инициативе дипкорпуcа, аккредитованного в Грузии, состоялся ряд встреч представителей оппозиции и правительства с целью достижения консенсуса по поводу избирательной системы.

В конце концов, 8 марта стороны подписали меморандум. Согласно достигнутой договоренности, было решено, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов будут избираться по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. Также на выборах был установлен 1% проходной барьер и 40% барьер для формирования партией парламентского большинства. Оппозиция тогда заявила, что договоренность также подразумевает освобождения трех политиков, арест которых, согласно оппозиционерам, был политически мотивирован. При этом еще в марте представители власти этого не подтверждали.

После того как в мае оппозиция стала требовать их освобождения, власти ответили отказом, заявив, что в Грузии нет политических заключенных и что правящая сила не намерена «незаконно вмешиваться» в решения, принятые в связи с конкретными лицами независимым судом. При этом спикер грузинского парламента обвинил оппозицию в попытке политизировать процесс и сорвать избирательную реформу, и обратился к международным посредникам с просьбой «рассказать правду» – о чем стороны на самом деле договорились на мартовской встрече.

Ответ дипломатов

В ответ на призывы грузинских властей внести ясность в суть достигнутых в марте договоренностей, заявление от имени международных посредников распространило посольство Соединенных Штатов в Грузии. В нём дипломаты говорят о соглашении от 8 марта как об «историческом достижении политических сил Грузии», отмечают и свою роль в процессе – «мы помогли создать форум для укрепления доверия и позволить участникам пойти на сложные компромиссы», но при этом отмечают, что статус посредников не позволяет им «раскрывать содержание этих дискуссий или разъяснять соглашение».

«Мы отмечаем, что это соглашение состоит из двух частей. Одна из них посвящена избирательной системе, а другая – решению проблемы политического вмешательства в судебную систему. Мы призываем все стороны придерживаться буквы и духа обеих частей соглашения в целях его успешного осуществления», – сказано в заявлении посольства США от 11 мая.

Реакция оппозиции

Грузинская оппозиция заявляет, что в случае, если власти не исполнят обязательства об освобождении трёх задержанных политиков, то они не поддержат конституционные поправки, которых они сами добивались с октября прошлого года.

Оппозиционеры считают неприемлемым то, что правящая «Грузинская мечта» старается уже во второй раз нарушить взятое на себя обязательство, и грозят прибегнуть к различным формам протеста.

Оппоненты властей также указывают на тот факт, что в заявлении международных партнеров Грузии, в частности сенатора Риша, впервые используется термин «политические заключенные». По словам представителя оппозиционного движения «Лело» Давида Усупашвили, данный факт является «серьезным ударом» для правящей Грузией силы. Оппозиционеры не исключают, что следующим шагом со стороны США может стать введение санкций против грузинских властей.

«Введение санкций против средних и высших звеньев авторитарных властей вполне возможно. Так было, например, в случае Молдовы. Никому не советуем испытывать судьбу», – заявили в оппозиционной «Европейской Грузии».

Представители грузинской власти пока не делали комментариев в связи с высказыванием сенатора Джеймса Риша.

Вердикт и доверие

Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что высказанная сенатором Джеймсом Ришем оценка происходящего в стране стала «серьезным вердиктом» для грузинских властей.

«Словосочетание «политический заключенный» из уст главы Комитета по международным отношениям Сената США – это окончательная точка, после которой надо ожидать в целом изменения политики в отношение Грузии», – считает Кутелия.

Профессор Тенгиз Пхаладзе из грузинского Института общественных дел, в прошлом советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, полагает, что власти Грузии тщетно надеяться на то, что ситуация, связанная с глобальной пандемией или же предвыборный период в США могут перекрыть то, что они в очередной раз не выполняют свои публично данные обещания.

По словам политолога, предпринимая подобные шаги, грузинское руководство постепенно теряет доверие со стороны международных партнеров, что скорее всего, скажется в будущем на уровне их поддержки. При этом политолог также не исключает и введения определенных ограничений в отношение конкретных лиц в грузинском правительстве.