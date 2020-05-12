Меркель назначила советника, который будет давать консультации для реализации медреформы в Украине

12.05.2020, 18:00, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила советника, который будет давать консультации для реализации медицинской реформы в Украине. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялась беседа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с немецким канцлером. Собеседники, в частности, обсудили реализацию медицинской реформы, реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

Шмыгаль подчеркнул, что медицинская реформа в Украине будет продолжена, несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы.

“Мы сейчас думаем о возможной корректировке некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться в том числе и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всех в Европе отреагировала на вызовы”, – отметил глава Кабмина.

Меркель в свою очередь предложила поддержку в этом процессе и определила специального советника, который будет оказывать консультативную помощь украинской стороне.

Предполагалось, что глава украинского правительства посетит Берлин, однако из-за вспышки коронавируса в Европе поездку пришлось отменить. 17 апреля Шмыгаль анонсировал онлайн-визит в Германию и переговоры с канцлером Меркель.

В запланированную дату, 20 апреля, переговоры не состоялись, их отложили из-за изменения планов сторон.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

В рамках второго этапа реформы больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья. По состоянию на 22 апреля НСЗУ подписала договоры с более чем 1600 учреждениями.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что при нынешних расценках в 2020 году финансирование 984 больниц уменьшится на 10–50%, что может привести к сокращениям медработников.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая потребовал от Министерства здравоохранения и Верховной Рады пересмотреть медицинскую реформу. По мнению президента, из-за нового механизма финансирования могут остаться без работы около 50 тыс. медиков, 332 клиники закроются. Он предложил признать ошибки и разработать механизмы их исправления.

В Минздраве заявляли, что внесут коррективы в реализацию медреформы.