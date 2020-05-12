В 11-миллионном Ухане всех жителей протестируют на коронавирус – СМИ

12.05.2020, 18:00, Новости дня

Китайские власти планируют провести массовое тестирование на коронавирус в городе Ухань, откуда в конце 2019 года началось распространение инфекции по миру, сообщило 11 мая агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, и соответствующий документ.

В документе сказано, что 12 мая каждый район города должен представить подробный план тестирования. Ожидается, что все население Уханя (в городе проживает около 11 млн человек) протестируют в течение 10 дней.

12 мая информацию Reuters подтвердило китайское издание Global Times. По его данным, официально власти должны объявить о своих планах в ближайшее время.

Опрошенные Global Times эксперты из Уханьского университета высказали мнение, что массовое тестирование всего населения Уханя может быть ненужным и дорогостоящим. Профессор Института вирусологии медицинского отделения университета Ян Чжаньцю сказал, что “около 3–5 млн жителей были протестированы и оказались здоровыми, следовательно, Ухань способен протестировать оставшиеся 6–8 млн за 10 дней”.

Массовое тестирование решили провести после того, как в Ухане впервые за почти два месяца зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом. С 18 марта в городе не регистрировались новые эпизоды заражения. 26 апреля из больниц были выписаны последние выздоровевшие из первой волны эпидемии. 9 мая в Ухане зафиксировали нового больного коронавирусной инфекцией COVID-19, а 10 мая – еще пять. Новые случаи инфицирования коронавирусом также зарегистрировали на северо-востоке Китая.

13 городов в провинции Хубэй, центром которой является Ухань, были фактически заблокированы после вспышки коронавирусной инфекции в январе 2020 года. 25 марта ограничения начали снимать.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 12 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,2 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. Более 286,9 тыс. человек умерли, а 1,47 млн выздоровели.

В Китае, по официальным данным на 11 мая, коронавирус подтвержден у 82 919 человек, 4633 больных скончались.