Зеленский назначил в Нацсовет по ТВ пресс-секретаря “Квартала 95”

12.05.2020, 18:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя пресс-службы студии “Квартал 95” Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится в указе №171/2020 от 12 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

О том, что Руденко претендует на должность в Нацсовете, сообщалось в апреле текущего года – в конце марта она подала электронную декларацию кандидата на пост члена совета.

В декларации Татьяны Руденко сказано, что ее мужу принадлежит квартира в Киеве площадью 85,5 м² и автомобиль Fiat Bravo 2007 года выпуска. У Руденко в собственности KIA Cerato 2011 года выпуска. В ООО “Квартал 95” в прошлом году она получила 105 853 грн. Руденко также задекларировала $70 тыс. наличными, а ее супруг – $80 тыс.

Руденко также руководит ООО “Йод.медиа”, которому принадлежит интернет-издание iod.media. Конечным бенефициаром компании в реестрах указана бывший директор по развитию студии “Квартал 95” Ирина Победоносцева. Сейчас Победоносцева возглавляет директорат по вопросам информационной политики в Офисе президента.

По данным издания “Детектор медиа”, Татьяна Руденко – сестра народного депутата от “Слуги народа” Ольги Руденко. До избрания в Раду Ольга Руденко была менеджером по маркетингу “Квартала 95”.

Национальный совет – это коллегиальный орган, целью которого является надзор за соблюдением законов в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий. Совет состоит из восьми человек, четырех назначает парламент, четырех – президент.

Руденко – четвертый член Нацсовета, назначенный Зеленским. Ранее он ввел в состав совета Юрия Зиневича, Валентина Коваля и Елену Ницко.

Зеленский – сооснователь студии “Квартал 95”. До избрания президентом он был ее художественным руководителем.