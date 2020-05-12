Ученые нашли вероятную причину нарушения обоняния при COVID-19

12.05.2020, 17:55, Разное

Потеря обоняния (аносмия) признана характерным симптомом COVID-19. Известно, что при этой инфекции она встречается чаще, чем при других респираторных вирусных заболеваниях. Но причина аносмии при коронавирусной инфекции остается неизвестной. Ранее на МРТ-снимках ученые не обнаружили изменений в структурах головного мозга при этой патологии.

В новой научной работе, опубликованной в журнале ACS Chemical Neuroscience, который издает Американское химическое общество, ученые выдвинули гипотезу, почему обоняние поражается коронавирусом настолько избирательно.

В своем исследовании на мышах ученые исходили из того, что коронавирус SARS-CoV-2 использует два белка мембран человека, чтобы проникать в организм. Эти белки – ангиотензинпревращающий фермент-2 (ACE2) и фермент-протеаза TMPRSS2. Раньше исследователи не знали, какие клетки обонятельного эпителия содержат эти ферменты. Обнаружение таких клеток может пролить свет на то, как коронавиурс влияет на обоняние.

Ученые установили, что ACE2 и TMPRSS2 находятся в поддерживающих клетках обонятельного эпителия. Это клетки, составляющие эпителиальный пласт, в котором расположены обонятельные клетки. То есть, сами по себе поддерживающие клетки не ощущают запах. Но они играют существенную роль в поддержке метаболизма обонятельных нейронов, поэтому ученые считают, что их повреждение может вести к нарушению обоняния.

У пожилых мышей оба интересующих исследователей фермента были больше представлены в обонятельном эпителии, чем у молодых. Авторы предполагают, что это может частично объяснить, почему пожилые люди более предрасположены к COVID-19.