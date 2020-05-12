В Татарстане прохожие помогли задержать налетчика на пивной магазин
12.05.2020, 17:54, Новости дня
В Татарстане по горячим следам поймали налетчика, ограбившего магазин с разливным пивом.
Грабитель пришел в магазин в Елабуге, разрушил прилавок и, угрожая продавщице ножом, похитил деньги и кассовый аппарат.
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Очевидцы преступления показали полицейским, где разбойник выбросил свою маску и куда направился.
Благодаря этой информации грабителя задержали — по сообщению МВД Татарстана — в кратчайшие сроки. В его квартире были найдены нож, кассовый аппарат и похищенные деньги.
Пойманный преступник, ранее уже судимый 27-летний местный житель, не отпирался и честно заявил, что целенаправленно пошел совершить грабеж. На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, задержанный мужчина коротко сказал: "Искренне!"
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