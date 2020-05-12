В Татарстане прохожие помогли задержать налетчика на пивной магазин

12.05.2020, 17:54, Новости дня

В Татарстане по горячим следам поймали налетчика, ограбившего магазин с разливным пивом.

Грабитель пришел в магазин в Елабуге, разрушил прилавок и, угрожая продавщице ножом, похитил деньги и кассовый аппарат.

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Публикация от МВД по Республике Татарстан (@mvdtatarstana) 12 Май 2020 в 6:16 PDT

Очевидцы преступления показали полицейским, где разбойник выбросил свою маску и куда направился.

Благодаря этой информации грабителя задержали — по сообщению МВД Татарстана — в кратчайшие сроки. В его квартире были найдены нож, кассовый аппарат и похищенные деньги.

Пойманный преступник, ранее уже судимый 27-летний местный житель, не отпирался и честно заявил, что целенаправленно пошел совершить грабеж. На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, задержанный мужчина коротко сказал: "Искренне!"