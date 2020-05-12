Представитель ВОЗ в России: ожидать возвращения к прежней жизни не стоит

12.05.2020, 17:54, Новости дня

Меры, которые РФ применяла до самоизоляции и во время нее, дали хороший результат, благодаря которому сейчас мы видим не самое высокое число смертей и структуру заболевших с малой долей пожилых людей. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" представитель Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Мелита Вуйнович.

Эксперт не стала отрицать, что эпидемия коронавируса привела к большим социально-экономическим последствиям не только в России, но и во всем мире. По словам Вуйнович, сейчас многие государства пытаются найти подход к выходу из режима самоизоляции, не допустив при этом нового всплеска случаев заболевания. Представитель ВОЗ отметила, что не стоит ожидать возвращения к прежней жизни, поскольку этого не будет. Потому сейчас каждому региону, городу важно просмотреть свою обстановку, делать разъяснительную работу с населением. Вуйнович подчеркнула, что меры дистанции и предупреждения никто не отменяет, а новые случаи заражения коронавирусом будут.

Эксперт отметила, что ежедневное число случаев заболеваний велико, но они постепенно снижаются, потому необходимо сохранить такой "тренд". Кроме того, статистика инфицирований ничего не говорит, потому что в каждой стране она своя и зависит от численности, демографической структуры.

Мелита Вуйнович заявила, что в российской системе здравоохранения нет признаков сознательного занижения смертности. Эксперт подчеркнула, что на данный момент не видит ничего "такого страшного".

Представитель ВОЗ пояснила, что выход из режима самоизоляции зависит от страны, человеческого поведения. Если люди будут осознавать, что вирус находится вокруг и надо принимать все меры, о которых говорили неоднократно, тогда можно ожидать, что эпидемия будет контролироваться до момента появления вакцины. Без этого есть вероятность того, что человечество снова уйдет в большую самоизоляцию. Мелита Вуйнович рассказала, что на данный момент восемь лекарств находятся в клинической фазе исследования. Возможно, вакцин будет несколько с разных площадок.

Пока говорить о конкретных сроках появления лекарства рано, поскольку нет данных о результатах клинических исследований. Вуйнович не исключила, что вакцину разработают в 2020 году, но вряд ли она будет готова к массовому производству. По словам эксперта, препарат стоит ожидать в 2021 году.

Представитель ВОЗ рассказала, что появление второй волны COVID-19 зависит от поведения людей. Никто не может дать точных прогнозов, но маленькие скачки коронавируса, возможно, будут все время.

По данным оперштаба на 12 мая, общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ — 232 200. Прирост за сутки составил 10 900 пациентов.