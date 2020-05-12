В вакансиях Sony обнаружили дату выхода PlayStation 5

12.05.2020, 17:53, Разное

В вакансиях на работу компании Sony обнаружена дата выхода консоли PlayStation 5. Её появление на прилавках магазинов ожидали уже в октябре, но представители компании сообщили, что информация является ложной.

Внимательные пользователи заметили в вакансиях Sony упоминание о поиске нового сотрудника по работе с дизайном и отделом контроля качества создания PlayStation 5. Именно в указаниях требований и была строчка с датой выхода, ведь этот сотрудник, как часть команды, должен был уложиться в установленные сроки.

Несмотря на это, официальный представитель Sony отметил, что поклонникам не стоит ожидать релиз в октябре. Информация о выходе является не более, чем ошибкой при составлении резюме и её нельзя считать достоверной. Таким образом появление PlayStation 5 стоит ожидать в конце 2020 года пока без точной даты анонса.