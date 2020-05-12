Сорос предсказал распад Евросоюза

12.05.2020, 17:53, Новости дня

Евросоюз основан на верховенстве права, а процесс правосудия движется медленнее, чем угроза коронавируса, сообщил миллиардер Джордж Сорос. По этой причине, считает он, ЕС более уязвим в условиях пандемии, чем Соединенные Штаты.

Сорос усомнился в способности ЕС выжить в условиях пандемии. Он назвал сообщество «неполноценным союзом», а также упомянул конфликт между Германией и ЕЦБ в качестве повода для беспокойства, передает ИноТВ содержание публикации британского издания The Daily Mail.

«Колеса правосудия движутся очень медленно, в то время как такие угрозы, как коронавирус, движутся очень быстро. Это становится проблемой для ЕС», – отметил Спрос.

Кроме того, Сорос прокомментировал ситуацию, в которой немецкий конституционный суд пригрозил выходом центробанка ФРГ из ЕЦБ, в случае если ЕЦБ не объяснит пропорциональность своей программы закупки гособолигаций.

По мнению миллиардера, этот шаг может уничтожить ЕС как институт, базирующийся на верховенстве права.

Также Сорос предположил, что эпидемия коронавируса может изменить облик капитализма, однако предсказать, как именно он может эволюционировать, невозможно.

Напомним, французский политик Марин Ле Пен предложила создать вместо ЕС «Европу наций», основанную на уважении к национальным особенностям и независимости каждой страны, отметив, что коронавирусный кризис положил начало изменениям, вернув в обиход европейцев такие слова, как «границы», «суверенитет» и «национальные интересы».

Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» назвала состоявшийся выход Британии из ЕС началом формирования Европы независимых государств.