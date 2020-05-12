Ученые из Эстонии выявили две новые мутации коронавируса

12.05.2020, 17:53, Разное

Эстонские исследователи заявили об обнаружении двух мутаций коронавируса, встречающихся исключительно в их стране. Об этом сообщают представители пресс-службы Тартуского университета.

Если сравнивать найденные мутации с изначальным штаммом в Китае, то «эстонская вариация» коронавируса имеет несколько особенностей, встречающихся только в Европе или исключительно в этой прибалтийской стране. Данные выводы были сделаны после изучения геномной последовательности SARS-CoV-2 у 6 пациентов. По информации ученого Ааре Аброя, данные штаммы имеют огромное сходство с группой А2а вируса, который предположительно начал распространяться еще в северных регионах Италии.

Данным штаммом вируса, возможно, заболевают только европейцы. Помимо этого, несколько мутаций встречаются лишь у эстонских пациентов, подчеркнули исследователи. В дальнейшем, специалисты хотели бы изучить полный геном коронавируса с помощью эстонцев, у которых было диагностировано это заболевание. Таким образом, они выяснят путь распространения недуга и случаи, когда источник заражения был неизвестен.