Ветеран назвал подлецами атаковавших «Бессмертный полк онлайн» хакеров

12.05.2020, 17:48, Новости дня

В Совете ветеранов Вооруженных сил РФ прокомментировали действия хакеров, атаковавших 9 мая акцию памяти «Бессмертный полк онлайн», в результате чего интернет-платформа акции временно оказалась недоступна для пользователей.

«Я считаю, что атаковать патриотическую всенародную акцию «Бессмертный полк онлайн» могли только подлецы и враги России. Таких людей надо выводить на чистую воду и показывать всему нашему российскому народу. Подлец – он и есть подлец», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, генерал армии Виктор Ермаков.

«Я поддерживаю ходатайство в адрес Следственного комитета. Надо найти этих негодяев. При этом, не стоит забывать, что испортить акцию им все равно не удалось. Это была, так сказать, просто капля дегтя. Праздник нашего российского патриотизма все равно состоялся», – сообщил генерал.

Как сообщалось, общероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте Бессмертного полка РФ и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. «Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен», – сообщила Цунаева.

Она уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции. «646 уникальных ip-адресов использовали для атак, где-то 64% – это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% – территория Северной Америки и 3% – Азии. Были атаки и с территории РФ», – добавила она.

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской позднее пообещал передать в Следственный комитет список ip-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.