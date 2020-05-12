Россияне назвали духоподъемными прошедшие мероприятия по случаю Дня Победы

12.05.2020, 17:48, Новости дня

Большинство россиян (62%) считают, что праздничные мероприятия на 9 Мая в этом году привели к проявлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В юбилейный День Победы россияне принимали участие в различных акциях. Так, в акции «Окна Победы» приняли участие 26% наших сограждан. В акции «Свет Победы» – акция с включением фонариков в память о погибших на войне и ветеранах, участвовали 24% россиян, столько же вывешивали российский флаг с георгиевской ленточкой в рамках акции «Флаги России. 9 мая» (24%). Приняли участие в исполнении песни «День Победы» 21% наших соотечественников, а в акции «Бессмертный полк на балконах» – 20%. Удалось поздравить ветеранов во дворах 10% россиян. Каждый второй житель России или член его семьи принимал участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы – 51%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

По данным социологов, согласны с тем, что праздничные мероприятия на 9 Мая в этом году привели к проявлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа, 62% наших соотечественников.

«Все перечисленные акции положительно оцениваются абсолютным большинством россиян: к поздравлениям ветеранов во дворах отнеслись положительно абсолютное большинство россиян (93%), к акции «Мечты победителей» – 92%, к всенародному исполнению песни «День Победы» – 90%, а к акциям «Бессмертный полк на балконах» и «Окна Победы» – по 88% опрошенных, к акциям «Свет Победы» и «Флаги России» – по 87%», – говорится в результатах исследования.

Несмотря на то, что проведение акций дистанционно было вынужденной мерой, принятой для предотвращения распространения коронавируса, многие из акций пришлись по нраву нашим соотечественникам, отмечает ВЦИОМ. «Порекомендовали бы проводить в регулярном формате поздравления ветеранов во дворах домов 69% россиян, проводить акцию «Мечты победителей» – 62%. Столько же россиян хотели бы и далее видеть «Окна победы» (62%). Такие акции как «Свет Победы», «Флаги Победы», а также всенародное исполнение песни «День Победы» нужно проводить и в следующем году по мнению 61% россиян», – сообщают социологи.

«О том, что в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы принимали участие не только россияне, но и представители других стран, слышали 67% россиян. Абсолютное большинство наших сограждан отнеслись к этому положительно – 90%», – заключает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 11 мая 2020 г. среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.