В Подмосковье арестовали организатора сгоревшего хосписа

12.05.2020, 17:48, Новости дня

Организатор хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, Дмитрий Новиков арестован судом на два месяца, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, то есть на 2 месяца, до конца следствия», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, пожар в хосписе для престарелых в Красногорске произошел в ночь на 11 мая. В результате пожара погибли девять человек, еще двое скончались в больнице. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время пожара.

В пресс-службе главы городского округа сообщили, что хоспис по документам проходит как частное владение. Организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям, но не смог ответить на вопрос о том, сколько человек находилось в учреждении.

Позже Новиков полностью признал свою вину и раскаялся.