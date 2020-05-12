 

В Подмосковье арестовали организатора сгоревшего хосписа

12.05.2020, 17:48, Новости дня

Организатор хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, Дмитрий Новиков арестован судом на два месяца, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, то есть на 2 месяца, до конца следствия», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, пожар в хосписе для престарелых в Красногорске произошел в ночь на 11 мая. В результате пожара погибли девять человек, еще двое скончались в больнице. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время пожара.

В пресс-службе главы городского округа сообщили, что хоспис по документам проходит как частное владение. Организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям, но не смог ответить на вопрос о том, сколько человек находилось в учреждении.

Позже Новиков полностью признал свою вину и раскаялся.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Искусственный интеллект научился распознавать эмоции мышей по мимике

14.04 / «Мосгаз» обеспечил теплом и горячей водой новый медцентр в ТиНАО

10.04 / Ученые РАН предложили новый способ создания вакцины от коронавируса

01.05 / Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии Мишустина

01.05 / США начали расследование связи университетов Техаса с лабораторией в Ухане

30.03 / Депутат Слуцкий назначен президентом факультета МГУ

07.04 / Онкоцентр Блохина: у пациентов отрицательные тесты на коронавирус

12.05 / После пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге возбуждено дело

16.04 / Ouest-France – французы рады бесплатным маскам, но не все готовы возвращать детей в школы

09.04 / Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска