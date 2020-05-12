При пожаре в петербургской больнице для пациентов с коронавирусом погибли пять человек

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12.05.2020, 17:30, Разное

При пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным источника Интерфакса, у всех погибших был подтвержден COVID-19. Очаг пожара располагался в реанимации «красной зоны»,  предположительно, воспламенился аппарат искусственной вентиляции легких. В экстренных службах сказали, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования, из-за чего произошло короткое замыкание. 

Из больницы эвакуировали 150 человек. В настоящее время экстренным службам удалось локализовать пожар на площади в десять квадратных метров. Из-за пожара Следственный комитет по Петербургу возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Фото: управление МЧС по Петербургу

9 мая при пожаре в московской горбольнице имени С. И. Спасокукоцкого, где тоже лечат пациентов с коронавирусом, погиб один человек. Источник ТАСС в экстренных службах называл причиной возгорания неисправность аппарата ИВЛ.

Источник: Новая газета



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