Известный блогер погиб в день своего 25-летия

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12.05.2020, 17:30, Новости дня

Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в ДТП в свой 25-й день рождения, информирует TMZ.

Ла Бэрри скончался в результате серьезных травм, Силва пострадал значительно меньше. По словам свидетелей, водитель употреблял алкоголь и превысил скорость. Полиция задержала его по подозрению в убийстве, передает РИА «Новости». 

Ла Бэрри снимал влоги и пранки, на его канал в YouTube подписаны почти 350 тыс. человек.

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Публикация от Corey La Barrie (@coreylabarrie) 26 Апр 2020 в 3:40 PDT

Ранее в ДТП в Московской области погиб блогер Павел Петель.



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