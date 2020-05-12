 

Нацбанк Украины пригрозил мерами дочке Сбербанка из-за смены собственника

12.05.2020, 17:30, Новости дня

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что может принять «меры воздействия» против дочки Сбербанка из-за смены собственника в головной организации без извещения об этом.

«23 апреля 2020 года Национальному банку Украины стало известно о соглашении между Центральным банком РФ и Министерством финансов РФ о продаже 50% + одной акций Сбербанка. Соответственно у дочернего банка на Украине – «Сбербанка» – также изменился конечный владелец», – передает ТАСС сообщение НБУ.

Утверждается, что это стало нарушением украинского законодательства, так как новый владелец должен был уведомить о намерении приобрести банк за три месяца.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка. Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем нужна эта сделка.



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