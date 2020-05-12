Москвичей предупредили о сильном ветре
12.05.2020, 17:30, Новости дня
МЧС РФ предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и Подмосковье во вторник.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 21 м/с», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Предупреждение МЧС распространяется и на Подмосковье. В ведомстве просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – обходить стороной шаткие конструкции. МЧС напомнило, что в грозу нельзя рыбачить и купаться.
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