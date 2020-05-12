Ученые: В формировании Луны главную роль сыграло столкновение с ней метеоритов

12.05.2020, 17:30, Разное

Американские исследователи провели анализ ряда исследований поверхности Луны на предмет составляющих её материалов. Выяснилось, что на формирование естественного спутника Земли существенно повлияли метеориты.

Ученые сообщили, что еще в 1972 году, во время полета космического корабля “Аполлон-17” на Луну, с её поверхности астронавтами NASA были собраны образцы горных пород. В результате их детального изучения стало ясно, что упомянутый материал был сформирован вследствие воздействия очень высоких температур (около 2300оС). Ученые отметили, что такие экстремальные условия могли быть реализованы в процессе сильного столкновения с метеоритами.

Кроме того, в одной из скал обнаружились следы такого материала, как кубический цирконий минеральной фазы, который, к слову, используется ювелирными мастерами взамен алмазов. Этот минерал мог быть сформирован только вследствие сильного нагрева. Также исследователями был измерен возраст зерен, составивший 4,3 миллиарда лет. Это дало понимание того, что высокотермическая фаза кубического диоксида циркония, скорее всего, сформировалась еще ранее. На основании вышеуказанных фактов специалисты сделали вывод, что ряд сильных ударов оказал главное влияние на формирование на Луне новых пород в раннем периоде.

По мнению ученых, полученные данные дают объяснение того, каким образом произошло смешивание внешнего и внутреннего слоев земного спутника, создавшее в итоге большое разнообразие минералов на лунной поверхностей. Учитывая это, экспертами выдвинута гипотеза о большом количестве столкновений с метеоритами и на Земле.