 

Экс-возлюбленная Джорджа Клуни Стэйси Киблер стала многодетной мамой

12.05.2020, 17:25, Разное

Актриса и бывший профессиональный рестлер Стэйси Киблер, известная не столько своими творческими успехами, сколько двухлетним романом c Джорджем Клуни, родила дочь. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав первую фотографию с младенцем и объявив имя девочки.

Стэйси Киблер с дочерьюПервый День матери, который я отмечаю в семье из пяти человек! Мое сердце переполнено любовью. Мы невероятно счастливы приветствовать в этом мире Изабеллу Фейт,- написала Киблер, которая не скрывала беременность от фолловеров, а, напротив, демонстрировала, что можно вести активную жизнь, заниматься спортом и работать, даже будучи в интересном положении. Ее муж, глава правления Future Ads Джаред Побре, полностью поддерживал супругу.

Стэйси КиблерСтэйси Киблер с семьейСтэйси Киблер с семьейСтэйси Киблер с семьейОтметим, бракосочетание Стэйси Киблер и бизнесмена Джареда Побре прошло в марте 2014 года – они организовали секретную церемонию на пляже Мексики. До свадьбы супруги были знакомы больше пяти лет, но начали встречаться в 2013 году, после того как Киблер рассталась с Джорджем Клуни. 20 августа 2014 года Стэйси у себя дома родила дочку, которую назвали Ава, а весной 2018-го объявила, что ждет второго ребенка – 18 июня 2018 года у пары родился сын Боди. 



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