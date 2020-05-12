Сам себе фотограф: Роберт Паттинсон лично снял свою новую обложку для модного издания

12.05.2020, 17:25, Разное

Запас обложек модных изданий, снятых до периода пандемии, стремительно подходит к концу. Но, кажется, fashion-индустрия знает, что с этим делать. В сети уже появлялись кадры лукбуков, сделанных самими моделями, а также обложки, которые модные фотографы организовывали героям при помощи Zoom и FaceTime. Теперь пришло время взяться за камеру и самим знаменитостям – и первопроходцем в этом формате стал Роберт Паттинсон: актер появился на обложке специального издания GQ Июнь/Июль. Автор фото и герой – одно лицо, логотип издания нарисован словно бы фломастерами, а в нижнем правом углу красуется вынос “С приветом из изоляции”.

Роберт Паттинсон на обложке GQО том, как журнал пришел к такому решению, рассказал автор материала о Роберте и ведущий редактор издания Зак Барон:

Роберт снимался в Лондоне в новом “Бэтмене”, и изначально мы просто хотели поймать его во время выходного. Но в итоге даже не смогли купить билет на самолет. Итак, мы в США, Роберт один в Лондоне, в квартире, которую он снял на Airbnb, и у него с собой несколько крутых фотокамер. И он готов сам себя снять. Никто не присылал мне какие-то портфолио актера или уже сделанные снимки. Он просто сказал: “Я готов сделать это, если вы готовы”. И не то чтобы я хотел подписаться на этот риск с какой-либо другой знаменитостью. Но в случае с этим актером – режиссеры, которых он выбирал, решения, которые он принимал после “Сумерек”, – все говорило мне о невероятно творческом уме, вкусе и отличных инстинктах.

Дальнейший процесс организации фотосета в период карантина описывают другие сотрудники издания – арт-директоры и стилисты. Так, 25 марта, во время длительного звонка по видеосвязи было решено, что Роберт сделает снимки в квартире, которую ему предоставила на время карантина студия, отвечающая за съемки “Бэтмена”. Она же отвечает и за “сухой паек” актера, который он делит на двоих вместе со своей девушкой Сьюки Уотерхаус. Уже 30 числа в Лондон было направлено несколько чемоданов с одеждой для фотосессии. А затем редакция долго обсуждала с актером, что на фото нужно обязательно оставить место для логотипа издания. 9 апреля Роберт отправил получившиеся фото, причем он намеренно отказался от “чистых” кадров, заполняя снимки различными вещами вроде кукурузных хлопьев и банок с едой. На одном из фото, по словам редакторов, он даже повязал шарфы и носки вокруг рук и ног, в том числе украсив ими голову.

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Публикация от the thirst podcast (@thethirstpod)12 Май 2020 в 4:46 PDT

В какой-то степени именно общая необычность всего процесса и привлекла его. Если бы мы снимали это, как и планировали, это был бы совсем другой фотосет. А так, там нет никаких уложенных волос, никакого макияжа – Роберт полностью в своей стихии,

– описывают получившийся результат журналисты.

Само интервью с Паттинсоном состоялось уже 10 апреля: по ужасной видеосвязи и под жалобы актера о том, что он приехал в Лондон из Лос-Анджелеса всего с тремя футболками, а теперь застрял тут на неопределенный срок. При этом Роберт также признается, что самоизоляция не далась ему тяжело

В моей профессии мне часто приходилось проводить время наедине с самим собой – я даже уже не помню, когда у меня не было подобного образа жизни. А теперь, когда я говорю с семьей и друзьями, то понимаю, что все оказались очень восприимчивы к этому состоянию, и меня это шокирует.

Актер также рассказал, что помимо той сбалансированной диеты, которую ему стараются поставлять и на карантине со студии, он также пристрастился к консервам (в которые он может добавить все что угодно – от сахара до перца) и к разогреву пасты и пиццы в микроволновке. Роберт даже изобрел свой собственный рецепт гибрида пасты и гамбургера – и попытался приготовить его вместе с журналистом по FaceTime, но в какой-то момент что-то пошло не так. Паттинсон также признался, что раньше реагировал на интервью с прессой в куда более негативном ключе: выпивал по 5-6 чашек кофе, говорил странные вещи под запись, а затем отсыпался в течение двух дней.

Сейчас я стал намного спокойнее: наверное, я просто повзрослел,

– подытожил Роберт под конец интервью и пообещал редактору поработать над усовершенствованием своего рецепта пасты-гамбургера. В любом случае, если роль повара актеру пока не далась, с амплуа модного фотографа, судя по его новому фотосету, он уже справился.