 

“В дурку пора”: разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место

12.05.2020, 17:20, Разное

Очередной шквал критики на действующие власти Порошенко обрушил в связи с законопроектом о поддержке врачей. По его словам, несколько дней назад депутаты Верховной рады от его партии “Европейская солидарность” поставили на повестку дня вопрос о тестировании медработников на коронавирус и их страховании.

Однако законопроект был торпедирован депутатами от пропрезидентской партии “Слуга народа”, пожаловался Порошенко своим подписчикам в “Твиттер”. Теперь медики получат право на выплаты только в случае инвалидности, добавил экс-президент.

По всей видимости, Порошенко ожидал, что комментаторы его поддержат. Вместо этого пользователи напомнили, что о благополучии врачей за пять лет пребывания на посту политик так и не озаботился. Комментаторы отметили, что тогда зарплаты медиков политика не волновали.

Другие пользователи в выражениях не стеснялись. “Сдохни кровопийца народа Украины”, – написал Дмитрий Бельмондо.

Некоторые пользователи пытались встать на защиту пятого президента, но они оказались в меньшинстве. “Вас всех в дурку пора поместить”, – обратился к сторонникам Петра Порошенко комментатор Дима Оболенский.

Согласно данным апрельских соцопросов, рейтинг партии бывшего президента “Европейская солидарность” продолжает расти. В феврале за политсилу Петра Порошенко были готовы проголосовать 9,5% украинцев, к маю уровень поддержки вырос до 15%.



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