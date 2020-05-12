Состоит на учете в ПНД: в Москве из больницы сбежал школьник с коронавирусом

12.05.2020, 17:20, Разное

В Москве подросток с коронавирусом самовольно покинул больницу. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в районе Северное Тушино, передает телеканал “360” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полиция начала проверку и уже осмотрела место жительства подростка, сообщает Life.ru.