 

В ВОЗ опровергли все слухи о пользе курения в борьбе с коронавирусом

12.05.2020, 17:17, Разное

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали домыслами все слухи о пользе табака в борьбе с коронавирусом. Поскольку инфекция поражает легкие, а курение их делает более слабыми, то пагубная привычка, наоборот, способствует ухудшению состояния здоровья.
К разговорам о том, что коронавирусная инфекция не поражает курильщиков, привела информация о низком проценте инфицирования среди людей с этой пагубной привычкой. Поэтому многие сочли никотин и табак противодействующими веществами.

Однако медики предупреждают, что курение наносит организму непоправимый вред. В первую очередь табачный дым поражает органы дыхания, из-за чего они ослабевают. На фоне этого коронавирусу намного проще проникнуть в организм и вызвать двухстороннюю пневмонию, которая в некоторых случаях может закончиться летальным исходом.



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