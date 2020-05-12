Госдума потребовала от Financial Times объяснений из-за статьи о смертности в России
12.05.2020, 17:16, Новости дня
Издание Financial Times должно объяснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в РФ число жертв коронавируса якобы на 70% выше официальных данных, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, пригрозив изданию «определенными мерами».
«Газета Financial Times должна раскрыть источники, на основании которых была опубликована эта информация», – передает его слова ТАСС.
Публикацию он назвал «фейком глобального масштаба» и предположил, что это «определенный заказ» с учетом благополучного развития ситуации в России.
«Бездоказательное продолжение распространения таких фейковых новостей может нарваться на реакцию с нашей стороны, когда просто мы предпримем определенные организационные меры в том случае, если эта информация не будет опровергнута», – продолжил депутат.
Он также указал, что в РФ среди заболевших оказываются и представители власти, и информация не утаивается.
Financial Times ранее опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% больше, чем по официальным данным.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. По ее словам, все предоставляемые российскими властями данные сверяются. По ее словам, по показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран.
В ВОЗ также заявили, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности.
Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич объяснил, что позволило РФ обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавируса.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что РФ удалось сохранить тысячи жизней.
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