 

Госдума потребовала от Financial Times объяснений из-за статьи о смертности в России

12.05.2020, 17:16, Новости дня

Издание Financial Times должно объяснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в РФ число жертв коронавируса якобы на 70% выше официальных данных, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, пригрозив изданию «определенными мерами».

«Газета Financial Times должна раскрыть источники, на основании которых была опубликована эта информация», – передает его слова ТАСС.

Публикацию он назвал «фейком глобального масштаба» и предположил, что это «определенный заказ» с учетом благополучного развития ситуации в России.

«Бездоказательное продолжение распространения таких фейковых новостей может нарваться на реакцию с нашей стороны, когда просто мы предпримем определенные организационные меры в том случае, если эта информация не будет опровергнута», – продолжил депутат.

Он также указал, что в РФ среди заболевших оказываются и представители власти, и информация не утаивается.

Financial Times ранее опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% больше, чем по официальным данным.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. По ее словам, все предоставляемые российскими властями данные сверяются. По ее словам, по показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран.

В ВОЗ также заявили, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности.

Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич объяснил, что позволило РФ обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавируса.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что РФ удалось сохранить тысячи жизней.



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