 

Госдума одобрила временное приобретение полиса ОСАГО без техосмотра

12.05.2020, 17:08, Новости дня

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, разрешающий до октября 2020 года приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля. Третье чтение возможно 13 мая.

Эта норма была внесена в рамках второго чтения законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО. Ее необходимость связана с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО, передает РИА «Новости».

Законопроект разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.



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