Медсестры рассказали об изменениях в работе в условиях коронавируса

12.05.2020, 17:08, Новости дня

Медсестра ГКБ № 29 имени Баумана Нина Неклюдова в международный праздник медицинских сестер рассказала, как изменилась ее работа в условиях распространения коронавируса.

«Я каждый день работаю процедурной сестрой. Ежедневное восьмичасовое дежурство. С началом пандемии, в первую очередь, поменялись наши пациенты. Теперь это люди в возрасте старше шестидесяти лет, которые требуют дополнительного внимания и имеют ряд сопутствующих заболеваний. Они напуганы. Конечно же, сейчас у меня увеличился объем работы», – рассказала медсестра в эфире НСН.

Она уточнила, что в настоящий момент медицинский персонал чаще берет кровь пациентов на анализ, ставит капельницы и делает инъекции. Неклюдова заверила, что средствами индивидуальной защиты все врачи обеспечены.

В свою очередь старшая медсестра стационара кратковременного пребывания 31-й городской клинической больницы Алена Новикова рассказала, что с началом эпидемии коронавируса ей пришлось переквалифицироваться.

«Когда началась пандемия, мы переквалифицировались. Если раньше я была старшая сестра отделения стационара одного дня, то теперь я работаю старшей сестрой другого отделения, где лежат такие пациенты. Сильно у нас ничего не поменялось, мы, как помогали людям, так и помогаем», – рассказала она.

По ее словам, теперь медперсонал работает в специальных костюмах, «что не очень просто». Она добавила, что такая форма вызывает неудобства, но медицинский персонал уже адаптировался, «так как за работой все отодвигается на второй план».

Медсестра отметила, что не понимает людей, которые отказываются соблюдать условия самоизоляции.

«Признаюсь, мне психологически сложно… Ты видишь в больнице все что происходит, а потом выходишь на улицу и видишь людей, которые не соблюдают режим. Это сложно понять. Как будто мир разделился на два мира поменьше. В одном из которых серьезная беда и люди сплотились и борются с ней, а во втором – люди гуляют и не отдают себе отчет, что может с ними произойти», – сообщила медсестра.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10 899 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания.

Ранее 11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней.