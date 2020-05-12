 

В Чернобыльской зоне задержаны «туристы», подозреваемые в поджогах

12.05.2020, 17:00, Новости дня

За минувшие выходные украинская полиция задержала 16 туристов-экстремалов, незаконно проникших на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Как передают «Вести», правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения.


Reuters

16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения ЧАЭС, минуя контрольно-пропускные пункты, были обнаружены правоохранительными органами за прошедшие выходные. Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе Главного управления нацполиции в Киевской области.

«В выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов. Все они — жители столицы, Киевской и Черкасской областей», — сообщили правоохранители.

В частности, одну группу нарушителей обнаружили во время патрулирования пгт Полесское и города Припять. Ещё одну группу из пяти экстремалов обнаружили вблизи объекта «Чернобыль-2».  Они нелегально въехали на автомобиле.

«Автомобиль нарушителей изъят и помещён на площадку временного содержания. Сейчас указанная группа «туристов» проверяется на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения», — сообщили в пресс-службе полиции.



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