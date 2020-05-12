Валерий Козлов призвал беременных россиянок самостоятельно шить себе маски перед посещением врача

12.05.2020, 16:53, Разное

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валерий Козлов рассказал, беременным женщинам при посещении врача необходимо иметь при себе маску. В случае отсутствия средств защиты в аптеках или магазинах, они должны будут сшить их самостоятельно.

Валерий Козлов сообщил, что при посещении больницы для планового осмотра необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты, среди которых должна присутствовать медицинская маска. При отсутствии в розничной торговле и у оптовых поставщиков средства для самозащиты следует самостоятельно сшить в домашних условиях. При этом для многоразовой маски необходимо использовать марлю или ткань, в дальнейшем их следует тщательно дезинфицировать.

По словам политика, все пациенты, обратившиеся в больницу, на входе должны пройти дистанционную термометрию. Валерий Козлов утверждает, медики продолжают принимать беременных в медицинских организациях Краснодарского края. Перед записью проходит консультация с каждой женщиной отдельно с целью выяснить необходимость посещения врача и назначается время. Чиновник отметил, медицинский сотрудник при надобности может посетить пациента на дому.