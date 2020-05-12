 

Падение спроса на аренду квартир в Москве оценили в почти 80%

12.05.2020, 16:53, Новости дня

В риелторской копании «Миэль-Аренда» рассказали, почему спрос на аренду квартир в столице в апреле снизился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Такое снижение предложения объясняется, в первую очередь, эпидемиологической обстановкой в стране. Собственники жилья соблюдают режим самоизоляции, и многие из них пока не выставляют свои объекты на рынок или снимают их с экспозиции», – передает «Интерфакс» слова управляющего директора «Миэль-Аренда» Марии Жуковой.

По мнению экспертов, и предложение квартир, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 30%.

Между тем в РФ запущена программа льготной ипотеки: квартиру можно приобрести в кредит по крайне низкой ставке под 6,5%. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия.



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