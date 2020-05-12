 

Татьяна Навка заболела коронавирусом

12.05.2020, 16:53, Новости дня

У олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова, выявлен коронавирус, заболевание проходит в легкой форме, сообщили в пиар-службе Navka Show.

«Тест Татьяны Навки и ее супруга на коронавирус выявил положительный результат. Они легли в больницу и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. У Татьяны заболевание проходит в легкой форме. Она уже практически здорова. Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше», – передает РИА «Новости» сообщение пиар-службы.

До этого о заболевании коронавирусом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он находится в больнице.



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