Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

12.05.2020, 16:50, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков госпитализиирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству РИА «Новости». Его самочувствие не уточняется.

Песков считается одним из самых близких чиновников к президенту, он ежедневно комментирует мнение Кремля и Путина для журналистов в формате конференц-коллов. Когда он в последний раз виделся с президентом — не сообщается. Известно, что глава государства сейчас живет в резиденции в Ново-Огареве и большую часть встреч проводит дистанционно.

В начале апреля Песков появился на публике с так называемым «блокиратором вирусов», устройством с недоказанной эффективностью, обещающим пользователям снизить вероятность заражения болезнями. После того как журналисты спросили у него об этом, он его снял.

Песков сопровождал Путина в больницу в московской Коммунарке, выделенную для больных коронавирусом в конце марта. Тогда комментаторы отмечали, что чиновник был единственным в группе высокопоставленных лиц, кто соблюдал дистанцию и носил медицинскую маску.

Коронавирусной инфекцией больны премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и министр строительства Владимир Якушев.