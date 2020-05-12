 

Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

12.05.2020, 16:50, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков госпитализиирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству РИА «Новости». Его самочувствие не уточняется.

Песков считается одним из самых близких чиновников к президенту, он ежедневно комментирует мнение Кремля и Путина для журналистов в формате конференц-коллов. Когда он в последний раз виделся с президентом — не сообщается. Известно, что глава государства сейчас живет в резиденции в Ново-Огареве и большую часть встреч проводит дистанционно.

В начале апреля Песков появился на публике с так называемым «блокиратором вирусов», устройством с недоказанной эффективностью, обещающим пользователям снизить вероятность заражения болезнями. После того как журналисты спросили у него об этом, он его снял.

  • Песков сопровождал Путина в больницу в московской Коммунарке, выделенную для больных коронавирусом в конце марта. Тогда комментаторы отмечали, что чиновник был единственным в группе высокопоставленных лиц, кто соблюдал дистанцию и носил медицинскую маску.
  • Коронавирусной инфекцией больны премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и министр строительства Владимир Якушев.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Офис президента Украины: пожара в чернобыльской Зоне отчуждения нет 

01.04 / Мужчина в Подмосковье скрыл заражение коронавирусом и посетил больницу

19.04 / Das Erste – за несколько недель карантина воздух в Европе стал чище

25.04 / Летчику Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы в США

21.04 / В США число случаев коронавируса превысило 780 тысяч

27.04 / Торгующие поддельными пропусками лжеполицейские задержаны в Москве

05.05 / Эксперты ВОЗ не приедут в Туркменистан: власти отменили приглашение

08.04 / Пожар в доме престарелых в Москве ликвидирован

12.05 / В Оренбургской области запущен сервис для выплат субсидий малому бизнесу

19.04 / Под Омском сошли с рельсов 8 цистерн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска