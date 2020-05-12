Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом
12.05.2020, 16:50, Новости дня
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков госпитализиирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству РИА «Новости». Его самочувствие не уточняется.
Песков считается одним из самых близких чиновников к президенту, он ежедневно комментирует мнение Кремля и Путина для журналистов в формате конференц-коллов. Когда он в последний раз виделся с президентом — не сообщается. Известно, что глава государства сейчас живет в резиденции в Ново-Огареве и большую часть встреч проводит дистанционно.
В начале апреля Песков появился на публике с так называемым «блокиратором вирусов», устройством с недоказанной эффективностью, обещающим пользователям снизить вероятность заражения болезнями. После того как журналисты спросили у него об этом, он его снял.
- Песков сопровождал Путина в больницу в московской Коммунарке, выделенную для больных коронавирусом в конце марта. Тогда комментаторы отмечали, что чиновник был единственным в группе высокопоставленных лиц, кто соблюдал дистанцию и носил медицинскую маску.
- Коронавирусной инфекцией больны премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и министр строительства Владимир Якушев.
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Радио «Свобода»
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