 

Энтони Фаучи дает показания в Сенате

12.05.2020, 16:50, Новости дня

Ведущий эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи во вторник дает показания в Сенате. Как ожидается, Фаучи предупредит, что страна может столкнуться с негативными последствиями, если откроется слишком быстро.

«Основная мысль, которую я хочу завтра донести до комитета, – это опасность преждевременного открытия страны, – рассказал Фаучи в понедельник в письменном комментарии для газеты New York Times. – Если мы перескочим через ключевые пункты рекомендаций по открытию страны, мы подвергнемся риску многочисленных вспышек по всей стране. Это приведет не только к лишним страданиям и смертям, но и отбросит нас назад на пути к восстановлению привычного ритма жизни».

Рекомендации Белого дома, в частности, предусматривают, что штаты должны открываться после стабильного снижения числа положительных анализов или зафиксированных случаев в течение двух недель. Однако эти предписания носят рекомендательный характер, и во многих штатах, которые начали смягчать ограничения на прошлой неделе, эти критерии не выполнены.

Помимо Фаучи, на слушаниях в сенатском Комитете по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсионного обеспечения также выступают в дистанционном режиме еще трое официальных лиц: глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний доктор Роберт Редфилд, глава Управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Стивен Хан и замминистра здравоохранения адмирал Бретт П. Джиуар.

Фаучи выступает в Конгрессе впервые с того момента, как 13 марта президент Дональд Трамп объявил пандемию коронавируса чрезвычайно ситуацией национального масштаба.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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