Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом

12.05.2020, 16:48, Новости дня

Все предоставляемые российскими властями данные о заразившихся коронавирусной инфекцией сверяются, они точные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Каждая из лабораторий ежедневно выгружает в базу Роспотребнадзора свои результаты с полными данными тех людей, чей материал был исследован для получения этого результата. И все эти данные обязательно сверяются с данными медицинских организаций в субъекте. И мониторинг ведется по мере наблюдения медицинского за тем или иным пациентом, что делается обязательно при каждом случае диагностики, при каждом случае выявления нового коронавируса», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что абсолютно все регистрируемые случаи учитываются в базе данных и формируются для доклада в федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Попова подчеркнула, что РФ не манипулирует официальной статистикой по летальности из-за коронавирусной.

«Те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой», – подчеркнула Голикова.

По словам Поповой, в регионах должно проводиться 70 тестов на 100 тыс. населения в день, чтобы перейти к снятию режима ограничений.

«На сегодняшний день эта планка определена на уровне 70 тестов на 100 тыс. населения в день должно производиться в субъекте, чтобы этот субъект мог претендовать на право перейти к более мягкому режиму ограничений», – передает ее слова РИА «Новости».

Попова добавила, что коронавирус устойчив в окружающей среде, он может сохраняться на поверхностях до 72 часов.

«Сегодня уже показано и доказано дополнительно, что вирус достаточно устойчив в окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, это требование по усиленным мерам дезинфекции», – сказала она.

До этого Попова заявила, что по показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран.

Ранее в ВОЗ заявили, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности в результате коронавирусной инфекции.

Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич говорил, что опыт других стран в борьбе с COVID-19, а также режим самоизоляции и ранняя диагностика позволили РФ обеспечить низкий уровень летальных исходов из-за коронавируса.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что РФ удалось сохранить тысячи жизней.