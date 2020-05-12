 

В Южной Корее 102 человека заболели COVID-19 после посещения инфицированным мужчиной пяти клубов

12.05.2020, 16:42, Новости дня

В Южной Корее количество случаев инфицирования коронавирусом, связанных с посещением баров и клубов в сеульском районе Итхэвон, по состоянию на полдень 12 мая возросло до 102, сообщил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). 

Считается, что распространителем инфекции стал 29-летний мужчина, который 2-го, 3-го и 5 мая посетил пять клубов в Итхэвоне, отметила газета The Korea Herald. 

В KCDC проинформировали, что из 102 человек 73 заразились во время посещения разных заведений в Итхэвоне, а 29 – это контактные лица (члены семьи, знакомые, коллеги).

Органы здравоохранения призвали всех, кто был в этом районе с 24 апреля по 6 мая, добровольно пройти тестирование на коронавирус.

Всего в этот период в Итхэвоне побывало более 10 тыс. человек, сообщило агентство Yonhap. Здесь расположено много гей-заведений, и немало посетителей представлялись вымышленными именами и оставляли ложные контактные данные на входе в клубы и бары, что может быть связано с гомофобией в южнокорейском обществе, отметило агентство Reuters. На данный момент органам здравоохранения удалось проверить более 7 тыс. человек, которые так или иначе могли быть связаны со вспышкой в Итхэвоне, в том числе сотрудников клуба.

Власти планируют изучить данные с мобильных телефонов, транзакции, проведенные с помощью кредитных карт, записи видеонаблюдения, чтобы выявить людей, которые посещали ночные клубы в Сеуле. 

Некоторые СМИ, которые освещали вспышку в Итхэвоне, сообщили, что первый пациент посещал гей-клубы, что вызвало беспокойство правозащитных организаций, поскольку подобная информация может привести к дискриминации по признаку сексуальной ориентации, отметило агентство Reuters.

Из-за улучшения эпидемической ситуации 19 апреля в Южной Корее начали ослаблять карантин, а с 6 мая в стране действовало только правило физического дистанцирования. Но из-за вспышки в Итхэвоне власти Сеула 9 мая приостановили работу клубов и баров. Кроме того, по всей стране на неделю, до 20 мая, решили отложить открытие школ.

Сейчас в Южной Корее зарегистрировано 10 936 случаев инфицирования коронавирусом, 258 человек умерли. Власти опасаются, что вспышка в Сеуле может спровоцировать вторую волну эпидемии. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,2 млн человек, из них более 286,8 тыс. умерли, а 1,46 млн вылечились. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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