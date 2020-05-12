 

Польша приняла новую стратегию безопасности. Главной угрозой признана “неоимперская политика России”

12.05.2020, 16:42, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщило 12 мая польское государственное информагентство PAP.

В соответствии с документом главной угрозой безопасности Польши признана “неоимперская политика властей России”, а также наращивание РФ наступательного военного потенциала.

“Следует полагать, что Россия продолжит подрывать нынешний международный порядок для восстановления собственных позиций и зон влияния”, – считают авторы документа. 

Для этого Москва использует гибридную агрессию, кибератаки и дезинформацию, сказано в стратегии.

В свою очередь положительно на безопасность Польши влияет ее глубокая интеграция в трансатлантические и европейские структуры, а также двухстороннее и региональное сотрудничество с основными партнерами.

Предыдущая стратегия национальной безопасности Польши была принята в 2014 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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