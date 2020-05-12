Во Франции за сутки резко возросло количество смертей от коронавируса

12.05.2020, 16:42, Новости дня

11 мая во Франции зарегистрировали 263 смерти от коронавируса, общее число умерших от инфекции увеличилось до 26 643, сообщило министерство здравоохранения страны.

Скачок летальных случаев был зафиксирован в первый день смягчения карантина и после двух дней снижения: 9 и 10 мая минздрав сообщал соответственно о 80 и 70 смертельных исходах.

С начала вспышки коронавируса, по данным минздрава, в госпитализации нуждался 96 431 пациент, 56 724 из них уже выписали, а 22 284 остаются в больницах. За последние сутки было госпитализировано 523 человека. В реанимациях находится 2712 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министерство здравоохранения страны не публикует данные об общем числе французов, у которых был подтвержден коронавирус. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания в режиме онлайн, коронавирус был выявлен более чем у 177,5 тыс. жителей Франции.

Страна находится на шестом месте в мире по числу инфицированных и на пятом – по количеству летальных случаев.

С 11 мая во Франции началось смягчение карантина. Страну разделили на “зеленые” и “красные” департаменты – в зависимости от эпидемической ситуации. Столичный регион Иль-де-Франс и еще три региона вошли в “красную” зону, где остаются более жесткие ограничения. В стране открылись непродовольственные магазины и парикмахерские. Закрытыми остаются крупные торговые центры в столичном регионе, а также бары, кафе, рестораны, театры, кинотеатры, спортивные центры, крупные музеи по всей стране. Кроме того, с 11 мая отменили ограничения на выход из дома, но все поездки на расстояние больше 100 км от места постоянного проживания ограничены рабочей необходимостью или неотложными семейными обстоятельствами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,2 млн человек, сообщил Университет Хопкинса. Более 286,8 тыс. человек умерли, а 1,46 млн выздоровели.