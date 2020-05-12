Больше, чем сестры: во всем мире отмечают Международный день медсестры

12.05.2020, 16:40, Разное

Наследие Флоренс Найтингейл

Само название профессии «медицинская сестра» имеет глубокие исторические корни: в 1617 году французский священник Викентий Поль основал первую общину сестер милосердия. Он же впервые предложил словосочетания «сестра милосердия», «старшая сестра» и указал, что община должна состоять из вдов и девиц, которые не должны быть монахинями и не должны давать никаких постоянных обетов.

Впервые идея празднования Дня медицинской сестры была озвучена в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. В 1974 году Международный совет медицинских сестер (International Council of Nurses) принял решение отмечать этот праздник 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц сестринского дела. Вместе с другими сестрами милосердия Найтингейл работала в полевых госпиталях во время Крымской войны, где сумела реализовать принципы санитарии и ухода за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. Позже Флоренс добилась полной реорганизации армейской медицинской службы и создала в Великобритании систему подготовки медсестер.

В 1912 году была учреждена медаль имени Флоренс Найтингейл, которая до сих пор является самой почетной наградой для медсестер. Ее присуждают медсестрам и волонтерам медслужб за храбрость и самоотверженность. Первую медаль Найтингейл в СССР получили участницы Великой Отечественной войны: гвардии подполковник танковых войск Ирина Левченко и хирургическая сестра Лидия Савченко.

Медсестры Николая Пирогова

Огромный вклад в создание и популяризацию сестринского дела в РФ внес знаменитый хирург Николай Пирогов, и тоже в ходе Крымской войны. Во время Севастопольской обороны 1854 года осажденный город был переполнен ранеными, и хирург понял, что одним врачам с этим не справиться. Он и создал профессию медсестры, которыми в то время были девицы из высшего общества. Они добровольно шли на службу по уходу за больными и работали только за еду, одежду и жилье.

Позже, когда иностранцы объявили Флоренс Найтингейл организатором первой в мире службы сестер милосердия, Пирогов писал, что «Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных» была учреждена в октябре 1854 года, а в ноябре того же года она уже находилась на фронте. О заслугах мисс Найтингейл он услышал только в начале 1855 года.

Самая многочисленная категория медработников

Сегодня медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными.

В каждой стране медсестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Больше всего медсестер в Финляндии: 2162 на 100 000 человек, меньше всего – на Гаити: 5 на 100 000 человек.

Медицинские сестры разделяются по профилю работы. Так, есть главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, палатная (постовая) медицинская сестра, процедурная медицинская сестра, операционная медицинская сестра, участковая медицинская сестра, диетическая медицинская сестра, которая отвечает за лечебное питание. Также есть медсестры, работающие на приеме больных с врачами узких специальностей.

В РФ деятельность медсестер регулируется не только законодательством, но также профессиональным Этическим кодексом, в котором прописаны четкие нравственные ориентиры деятельности медицинской сестры.

Опора и надежда врача

Главная задача медсестры — выполнять указания и предписания врача. Она измеряет температуру и давление, делает перевязки, ставит уколы, прививки, помогает врачу во время хирургических операциях и лечебных манипуляций, дает лекарства, следит за состоянием и самочувствием. При этом она не может самостоятельно проводить обследование, ставить диагнозы и назначать лечение. Фактически медсестра — это правая рука и главный помощник врача, который берет на себя самую тяжелую работу. В буквальном смысле тяжелую — согласно американским исследованиям, в среднем медицинская сестра за дежурство поднимает вес около 1600 кг, включая медицинское оборудование и пациентов.

В некоторых странах западной Европы максимальное время рабочей смены медицинской сестры составляет 10 часов. Это время запрещено превышать, так как при увеличении часов работы возрастает риск совершения медицинских ошибок и нанесение вреда здоровью пациентов.

Медбрат тоже сестра

С учетом того, что 80% медицинского персонала составляют женщины, неудивительно, что мужчин среди средних медицинских работников тоже намного меньше. Изначально в медицинском училище на 40 мужчин приходится 60 женщин, а в среднестатистической российской больнице наблюдается уже совсем другая картина: только 6% среднего медперсонала — мужчины. Интересно, что такое же соотношение полов среди медсестринского персонала наблюдается в США и в Канаде.

Официально должность «медбрат» появилась в РФ не так уж давно, а до этого в трудовых книжках медбратьев стояла запись «медсестра».

Тяжелый и неблагодарный труд

Заработная плата и условия работы медсестер — это одна из наболевших проблем современного здравоохранения. В 2019 году российские поликлиники испытывали дефицит 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и среднего персонала. На фоне пандемии COVID-19 эта проблема обострилась. По данным Росстата, средняя официальная зарплата медперсонала среднего звена — 39,6 тысячи рублей. Это примерно на 15% ниже среднероссийской зарплаты — 46,6 тысячи. В некоторых регионах, например, в Костромской и Псковской областях, республиках Дагестан и Марий Эл средняя зарплата медсестер не превышает 13-15 тысяч рублей. По майским указам к 2018 году местные власти должны были довести зарплату медсестер и фельдшеров до средней по региону. Если же у таких сотрудников есть высшее образование, то их зарплата должна вдвое превышать среднюю. Но если ориентироваться на официальные данные Росстата, то только четыре региона соответствуют условию: Тюменская, Калининградская и Курганская области, а также Алтайский край.