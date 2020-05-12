Названы самые мощные флагманские смартфоны апреля

12.05.2020, 16:35, Новости дня

Создатели бенчмарка AnTuTu, позволяющего оценивать быстродействие мобильных устройств, обновили список самых высокопроизводительных смартфонов флагманского уровня. Возглавил апрельский рейтинг Xiaomi Mi 10 Pro со средней оценкой 593 769 баллов, следом за ним – OnePlus 8 Pro (582 697), а “бронзу” взяла еще одна модель Xiaomi – Mi 10 (580 027).

Все смартфоны из первой тройки используют Snapdragon 865 – новейший чипсет Qualcomm. Расположившиеся на четвертой и пятой строчках аппараты Samsung – Galaxy S20 Ultra 5G (519 713) и S20+ 5G (518 494) соответственно – оснащены Exynos 990, процессором собственного производства корейской фирмы.

Также в десятку вошли геймерский смартфон ROG Phone 2 от Asus, Samsung Galaxy S20+ (версия без 5G), Samsung Galaxy S20 5G, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. Как отметили составители рейтинга, все модели Samsung, которые доминировали в прошлом месяце, оказались вытесненными новинками Xiaomi и OnePlus к середине списка.

Помимо флагманов, в AnTuTu оценили производительность моделей среднего ценового сегмента. Возглавил топ-10 Huawei Nova 7i, заработавший 308 853 очка. Вошедшие в тройку Redmi Note 8 Pro и Realme 6 оказались сопоставимы по уровню производительности: эти устройства получили 291 742 и 291 093 балла соответственно.

Pro-версия Realme 6 взяла четвертую позицию (282 519), Redmi Note 9S – пятую (277 954). Места с пятого по десятое заняли следующие относительно бюджетные модели: Realme X2 (270 995), Xiaomi Mi 9T (265 032), Samsung A80 (264 952), Samsung A71 (264 860) и Xiaomi Mi Note 10 (263 965).

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