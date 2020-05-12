Минкомсвязь запустила отдельный сервис для оформления 10-тысячной выплаты на ребенка

12.05.2020, 16:35, Новости дня

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале "Госуслуги" создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru.

"Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, – отметили в министерстве. – В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года".

Получить финансовую помощь смогут семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. По 10 тысяч рублей будут выплачивать за каждого ребенка.

Ранее на едином портале госуслуг появилась возможность подать заявление на ежемесячную дополнительную выплату на детей в возрасте до трех лет. Ее размер составит 5 тысяч рублей в месяц.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с 1 июля будет также введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

"Данная мера поддержки охватит порядка двух миллионов детей", – заявил Голикова в ходе брифинга, который транслировал телеканал "Россия 24". По словам вице-премьера, средний размер такого пособия на одного ребенка составит половину прожиточного минимума – порядка 5,5 тысячи рублей.

11 мая Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми на фоне эпидемии коронавируса. 12 мая российское правительство утвердило предложенные президентом меры.