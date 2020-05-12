 

На Сочи Автодроме открылся новый сезон Российской серии кольцевых гонок

12.05.2020, 16:35, Новости дня

Российская серия кольцевых гонок открылась на Сочи Автодроме. Правда на трибунах и на треке непривычно пусто. Не было слышно  и рева моторов авто — заезды проходили в киберпространстве.

Каждый заезд включает девять кругов по автодрому в виртуальном пространстве. Сейчас, как никогда, пилотам пригодился опыт работы на тренажерах-симуляторах. Как уточняет "Вести Сочи", такие тренажеры используют во время подготовки к соревнованиям. Предварительно отобрались порядка 70 пилотов, на заезд вышли 29. Онлайн-гонку смотрели почти пять тысяч зрителей.

Победителем первого и второго киберзаездов стал 21-летний Егор Санин. Организаторы считают, что первый этап серии кольцевых гонок в онлайн режиме прошел успешно. И в скором времени можно ожидать второго этапа кибергонок.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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