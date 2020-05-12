Площади лесных пожаров в РФ уменьшились в шесть раз

12.05.2020, 16:30, Новости дня

За время майских праздников площади лесных пожаров на территории страны уменьшились в шесть раз, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

«По сравнению с началом мая, площадь лесных пожаров в РФ снизилась почти в шесть раз, в том числе в наиболее горимом Забайкальском крае в 6,2 раза. Так, на начало суток 1 мая пройденная огнем площадь лесных пожаров в РФ составляла 62 тыс. 452 га, в том числе в Забайкальском крае 33 тыс. 650 га. На начало суток 12 мая площадь, пройденная огнем в общем в РФ – 10 тыс. 621 га, в том числе в Забайкальском крае – 5 тыс. 426 га», – передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Лесопожарные службы за этот период потушили более 936 пожаров в 45 регионах. В тушении участвуют 2 тыс. 698 человек, 513 единиц техники и 22 воздушных судна, отметили в Авиалесоохране.

По данным МЧС в 12 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока действуют всего 56 очагов природных пожаров. Площадь активного горения составляет более 28 гектаров.

Ранее отмечалось, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае.

В Гидрометцентре назвали причины увеличения числа лесных пожаров, произошедшего за последние годы.