 

Площади лесных пожаров в РФ уменьшились в шесть раз

12.05.2020, 16:30, Новости дня

За время майских праздников площади лесных пожаров на территории страны уменьшились в шесть раз, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

«По сравнению с началом мая, площадь лесных пожаров в РФ снизилась почти в шесть раз, в том числе в наиболее горимом Забайкальском крае в 6,2 раза. Так, на начало суток 1 мая пройденная огнем площадь лесных пожаров в РФ составляла 62 тыс. 452 га, в том числе в Забайкальском крае 33 тыс. 650 га. На начало суток 12 мая площадь, пройденная огнем в общем в РФ – 10 тыс. 621 га, в том числе в Забайкальском крае – 5 тыс. 426 га», – передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. 

Лесопожарные службы за этот период потушили более 936 пожаров в 45 регионах. В тушении участвуют 2 тыс. 698 человек, 513 единиц техники и 22 воздушных судна, отметили в Авиалесоохране.

По данным МЧС в 12 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока действуют всего 56 очагов природных пожаров. Площадь активного горения составляет более 28 гектаров.

Ранее отмечалось, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае.

В Гидрометцентре назвали причины увеличения числа лесных пожаров, произошедшего за последние годы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Патриарх Кирилл запретил служить протодиакону Кураеву: он критиковал священника, умершего от коронавируса

20.04 / Пульмонолог: Вряд ли лесные пожары поспособствуют распространению коронавируса в России

14.04 / Из Уханя в Германию пришел первый поезд с медсредствами

19.04 / Лолита Милявская: Коломойский – хищный, мощный, и я слышала, что благодаря ему в Украине появились люди со свастикой

30.04 / На защиту обманутых дольщиков решено выделить 30 млрд рублей

05.04 / ИИ обучили распознавать рак кожи

18.04 / ГСЧС заверила Зеленского, что смог в Киеве не связан с пожарами в Чернобыльской зоне

12.04 / ОПЕК+ обсуждает соглашение об историческом снижении добычи нефти

06.04 / Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

07.05 / Newsweek – экс-заместитель генсека НАТО призвала не забывать о продлении СНВ-III даже в условиях пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска