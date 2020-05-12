Новые смартфоны Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i доступны в России

12.05.2020, 16:30, Разное

Компания Realme презентовала на рынке РФ три смартфона среднего класса – Realme 6, Realme 6 Pro и Realme 6i. Гаджеты доступны по предзаказу, их стоимость стартует от 17990 рублей.

Смартфон Realme 6 имеет экран диагональю 6,5 дюйма, разрешение 2400 х 1800 пикселей, функционирует на базе MediaTek MT6785 (Helio G90T). Фронтальная камера – 16 Мп, основная квадрокамера состоит из блоков на 64, 8, 2 и 2 Мп. Устройство оборудовано NFC и аккумулятором мощностью 4300 мА·ч. Благодаря быстрой зарядке мощностью 30 Вт можно полностью зарядить батарею с 0 до 100% за 55 минут.

Realme 6 Pro оборудован экраном диагональю 6,6 дюймов, фронтальной камерой, имеющей два объектива – 8 и 16 Мп. Гаджет функционирует на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 720G. Основная камера – 64, 12, 8 и 2 Мп. Аккумулятор и быстрая зарядка как у Realme 6.

Realme 6i имеет экран, диагональ которого 6,5 дюйма разрешение 1600 х 720 пикселей, камера – 16 Мп, чипсет – SoC Mediatek Helio G80 и квадрокамера – 48, 8, 2 и 2 Мп, аккумулятор мощностью 5000 мА·ч. Ёмкость зарядки меньше, чем у других моделей – до 18 Вт. Realme 6i является самой доступной моделью данной линейки. Предзаказ доступен по цене 14990 рублей за Realme 6i. ОЗУ – 4 Гб, ПЗУ – 128 Гб. Realme 6 имеет те же объемы памяти, но по цене дороже – 17990 рублей по промо-акции. Модель с ОЗУ 8 Гб – 19900 рублей. Цена Realme 6 Pro – 21990 рублей.